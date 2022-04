Os irmãos Joesley e Wesley Batista, que são donos JBS, e João Alves de Queiroz Filho, maior acionista do grupo Hypera Pharma, são os três goianos mais ricos do Brasil e do mundo, de acordo com a revista Forbes.

Eles estão entre os 62 brasileiros presentes no 36º ranking anual de pessoas mais ricas do mundo da revista especializada, que foi divulgado na semana passada, com 2.668 nomes de diversas nacionalidades.

No 11º lugar no ranking nacional dos bilionários, os irmãos Batistas têm juntos um patrimônios líquidos de US$ 8,6 bilhões, isto é, R$ 40,4 bilhões, conforme o preços das ações e as taxas de câmbio desta segunda-feira (11).

Com uma fortuna de US$ 1,1 bilhão ou R$ 5,17 bilhões, João Alves de Queiroz Filho, também conhecido como Júnior da Hypera Pharma, que é uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, está na 29º colocação da revista.

No ranking mundial, os irmãos Batista estão no 665ª lugar após fortuna deles crescer 48% durante a pandemia da Covid-19 e Júnior está na 2.448ª colocação devido ter perdido R$ 3,7 bilhões no ano passado, conforme a revista Forbes.

A lista completa dos 62 bilionários brasileiros em 2022 com mais de US$ 1 bilhão pode ser acessado aqui.