Esgotos clandestinos podem causar ainda mais buracos no Centro de Anápolis, diz ARM

Um dos registros que mais chamou atenção em Anápolis após a forte chuva que caiu durante à tarde do domingo (10) foi o de um ônibus que quase foi engolido por um buraco, no Centro da cidade.

A situação acendeu um alerta nas autoridades anapolinas e Robson Torres, presidente da Agência Reguladora do Município (ARM), explicou que o nome técnico para o problema é “solapamento”.

Pelas redes sociais, ele detalhou que essa situação acontece quando existe uma infiltração e o solo “vai cedendo até arrebentar com a tubulação por completo”.

Em conversa com o Portal 6, Robson revelou que especialistas já apontaram que todo o Centro está comprometido e com riscos de grandes erosões.

E os buracos nada teriam a ver com o serviço de fornecimento de água. Segundo ele, o maiores causadores dos estragos são os esgotos clandestinos.

“A maior preocupação agora é liberar a área para não comprometer o transporte, já que muitos ônibus estão precisando dar a volta para não passar pelos buracos”, apontou.

Diretor jurídico do Grupo São José e dono da Urban, Carlos Leão afirmou que a própria ARM já providenciou rotas alternativas para que outros ônibus não sejam danificados enquanto a questão do buraco não for totalmente resolvida.

Em relação ao veículo que caiu na cratera no domingo, o empresário afirmou que ele precisou ser guinchado, mas que os prejuízos foram apenas materiais.

“Pedimos atenção dos usuários quando às orientações. Pedimos também que os demais motoristas da cidade evitem passar pelo local”, alertou.

Uma obra emergencial foi iniciada pela Prefeitura para conter os danos no local. Por isso, a orientação é que condutores que precisem passar pela Rua Leopoldo de Bulhões busquem rotas alternativas, como a Rua 14 julho ou pela Floriano Peixoto.