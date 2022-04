Goleada marca melhor estreia do São Paulo no século no Brasileiro

A goleada do São Paulo por 4 a 0 sobre o Athletico-PR na noite deste domingo (10), no Morumbi, pelo Brasileiro não foi apenas uma boa estreia: marcou a melhor delas no século para o time paulista.

O time comandado por Rogério Ceni fez o que nenhum outro São Paulo havia feito desde 1999, quando o time dirigido por Paulo César Carpegiani venceu por 5 a 1 o Atlético Mineiro, gols de França, Souza, Emerson Sheik e Marcelinho Paraíba, além de um tento contra.

Aquele time, que tinha Rogério Ceni como goleiro, foi o único desde então que venceu por quatro gols de diferença em uma estreia no principal torneio nacional. Naquele ano, o Tricolor caiu na semifinal contra o Corinthians, que ficaria com o título.

Nem mesmo nos anos em que se sagrou campeão brasileiro por três vezes consecutivas, entre 2006 e 2008, o Tricolor paulista iniciou tão bem a disputa do Brasileirão.

Confira as estreias do São Paulo no Brasileiro em cada ano:

São Paulo 0 x 0 Fluminense – 2021

Goiás 0 x 3 São Paulo – 2020

São Paulo 2 x 0 Botafogo – 2019

São Paulo 1 x 0 Paraná – 2018

Cruzeiro 1 x 0 São Paulo – 2017

Botafogo 0 x 1 São Paulo – 2016

São Paulo 2 x 1 Flamengo – 2015

São Paulo 3 x 0 Botafogo – 2014

Ponte Preta 0 x 2 São Paulo – 2013

Botafogo 4 x 2 São Paulo – 2012

Fluminense 0 x 2 São Paulo – 2011

Flamengo 1 x 1 São Paulo – 2010

Fluminense 1 x 0 São Paulo – 2009

São Paulo 0 x 1 Grêmio – 2008

São Paulo 2 x 0 Goiás – 2007

São Paulo 1 x 0 Flamengo – 2006

Fluminense 2 x 1 São Paulo – 2005

São Paulo 1 x 0 Athletico – 2004

Juventude 2 x 2 São Paulo – 2003

São Paulo 4 x 2 Paysandu – 2002

Botafogo-SP 1 x 1 São Paulo – 2001

São Paulo 2 x 1 Santa Cruz – 2000

São Paulo 5 x 1 Atlético Mineiro – 1999