Mulher pega o namorado com a amante na cama e reage da melhor maneira possível: “certinha”

Viralizou nas redes sociais um vídeo de uma mulher explicando no perfil do TikTok como foi o fatídico dia em que ela descobriu a traição do ex-namorado.

De acordo com a vítima, ela havia acabado de chegar de um plantão de 16h de trabalho e tudo o que mais desejava era ‘cair na cama’.

No entanto, ao chegar no quarto, havia uma outra mulher no lugar em que ela planejava se deitar: a amante do parceiro.

Apesar do mix de sentimentos, ela só se jogou entre os travesseiros e pediu para que eles concluíssem os atos em outro local, pois ela exausta para qualquer discussão.

“Eu pulei na cama com eles e pedi para que terminassem em outro lugar porque eu estava muito cansada”, escreveu ela.

Na internet, os usuários se divertiram com história caótica da mulher e até brincaram: “certinha”.

Já outros internautas comentaram sobre o equilibrio emocional da vítima, de conseguir dormir tranquila na cama em que havia acabado de ser traída.

