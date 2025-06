Segredo do ovo frito para não grudar na frigideira e ficar com a gema perfeita

Pedro Ribeiro - 21 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Todo mundo já passou por isso: você vai fazer um ovo frito e, de repente, ele gruda na frigideira ou a gema quebra. Mas calma!

Hoje você vai descobrir o verdadeiro segredo para preparar um ovo frito com a clara no ponto certo e a gema perfeita, sem stress e sem sujeira. Simples, rápido e prático.

Vamos mostrar um passo a passo fácil e direto, com dicas valiosas que vão mudar sua forma de preparar o ovo frito.

Além disso, você vai entender como essa técnica evoluiu com o tempo e aprender a fazer a melhor escolha de ingredientes e utensílios.

A busca pelo ovo frito perfeito existe há muito tempo. Antigamente, usava-se banha de porco ou outras gorduras animais para evitar que os alimentos grudassem. Hoje, com a chegada das frigideiras antiaderentes e o uso de óleos vegetais ou manteiga, fritar um ovo frito ficou mais fácil, rápido e até mais saudável.

Ingredientes para um ovo frito perfeito

1 ovo (de preferência fresco e caipira);

1 colher de chá de azeite, óleo ou manteiga (opcional);

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino (opcional).

Equipamentos necessários

1 frigideira antiaderente ou de ferro bem curada;

1 espátula de silicone ou madeira;

1 tampa de panela (caso queira a gema mais cozida).

Como fritar um ovo sem grudar na frigideira

1. Escolha a frigideira certa

Opte por uma frigideira antiaderente de boa qualidade ou uma de ferro bem curada. Essas superfícies evitam que o ovo frito grude e garantem um resultado mais bonito.

2. Aqueça na temperatura ideal

Antes de colocar qualquer ingrediente, aqueça a frigideira em fogo médio-baixo por cerca de 30 segundos. Isso ajuda a selar o ovo sem que ele grude.

3. Adicione a gordura (se quiser)

Coloque a manteiga, óleo ou azeite e espalhe bem. Isso vai formar uma camada que ajuda ainda mais na antiaderência.

4. Quebre o ovo com cuidado

Sempre quebre o ovo em uma tigelinha antes de jogar na frigideira. Assim, você evita casquinhas e tem mais controle do cozimento.

5. Cozinhe com paciência

Deixe o ovo frito quietinho por 2 a 3 minutos. Não mexa! Se quiser a gema mais durinha, tampe a frigideira por alguns segundos.

6. Retire com cuidado

Use uma espátula de silicone ou madeira para soltar as bordas e tirar o ovo do jeito certo, sem danificar a gema.

Dicas extras para o ovo perfeito

A gordura não pode estar fumegando: isso queima a clara e pode deixar o gosto ruim.

Quanto menos você mexer no ovo frito, menor a chance de grudar.

Ovos frescos funcionam melhor: a clara espalha menos e o cozimento é mais uniforme.

