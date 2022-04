Não existe previsão para que toda a população de Goiás receba a segunda dose de reforço

Ainda não existe uma previsão da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para que a população geral de Goiás receba a aplicação da 2ª dose de reforço da Covid-19.

Ao Portal 6, a pasta afirmou que, até o momento, apenas as populações com idade superior a 60 anos e com comorbidades receberam a dose adicional (DA) do imunizante.

Dessa forma, foram 127,7 mil pessoas contempladas com a vacinação. Destas, 26,1 mil são idosas; 57,5 mil estão na faixa etária entre 40 e 59 anos; 42,7 mil possuem entre 18 e 39 anos; e 1,2 mil estão abaixo de 18 anos.

Ainda de acordo com a SES, a DA começará a ser aplicada nas demais faixas etárias conforme as demandas nos grupos prioritários forem abaixando.

Sendo assim, não há uma previsão para que os demais moradores de Goiás sejam imunizados com a DA.