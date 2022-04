Ao menos 13 ficam feridos em ataque a tiros no Metrô de Nova York, nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ao menos 13 pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros em uma estação de metrô no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, segundo autoridades.

A Polícia de Nova York foi acionada para o caso por volta das 9h30 desta terça-feira (horário de Brasília), de acordo com o próprio órgão, que afirma ter sido comunicado primeiramente sobre haver uma pessoa baleada em uma estação no Brooklyn.

A rede de televisão americana ABC News, citando fontes policiais, diz que ao menos cinco pessoas foram baleadas em meio ao ataque a tiros na estação.

No momento, com base em informações preliminares, autoridades estão buscando por um suspeito: um homem que utilizava uma máscara de gás – uma nuvem de fumaça tomou conta do local em meio ao ataque – e vestia um colete laranja no interior do metrô.

De acordo com a emissora americana NBC, o suspeito de ter sido o atirador foi descrito como um homem de 1,65 m de altura e pouco mais de 85 kg. A Polícia de Nova York trabalha com a hipótese de que ele agiu sozinho, mas ainda não se imagina por qual motivação.

Informações preliminares também apontam que o homem pode ter fugido do local do ataque adentrando os túneis do metrô. Por causa da ocorrência, o serviço de transporte sob trilhos está operando com lentidão e paralisações no Brooklyn e em Manhattan.

De acordo com a Polícia de Nova York, artefatos explosivos encontrados no interior da estação não estão ativos. Ainda assim, as autoridades estão orientando que as pessoas “fiquem longe” do local não só por segurança, mas para facilitar o trabalho dos socorristas.

Escolas públicas na região do Brooklyn também estão operando em esquema especial, segundo a CNN: ninguém pode sair das unidades, e apenas estudantes podem entrar nelas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já está ciente sobre o ataque, segundo Jen Psaki, porta-voz do governo. De acordo com ela, a Casa Branca está em contato com autoridades locais “para oferecer qualquer assistência”.

Nova York tem registrado aumento nos tiroteios. No primeiro quarto de 2022, foram 296 incidentes, contra 260 no mesmo período em 2021, de acordo com números divulgados pela polícia local e reportados pelo jornal The New York Times. Por outro lado, os casos de homicídio caíram.