Beatbox das irmãs Marisa e Marizele ganham o mundo e são destaque no The New York Times

Davi Galvão - 07 de julho de 2025

Freiras fizeram beatbox e dançaram na TV Pai Eterno. (Foto: Reprodução)

As irmãs Marizele e Marisa, que se tornaram notícia nacional após viralizarem ao cantarem louvores acompanhados de beatbox e passos de hip hop, viraram destaque internacional ao saírem no New York Times, um dos mais tradicionais jornais do mundo.

Na manchete, sob o título “As freiras dançarinas e do beatbox expandindo o rebanho no Brasil”, em tradução livre, é exposto como as irmãs, assim como outros influencers católicos e bandas de pop/rock lutam para atrais mais fiéis, especialmente o público jovem.

A matéria trata a adaptabilidade como uma resposta ao cada vez menor número de fiéis que se declaram católicos. A título de comparação, a notícia afirma que menos de 57% da população brasileira se identifica como tal, número bem menor do que os 83% de 30 anos atrás.

No texto, é revelado que Marizele aprendeu a fazer beatbox por conta própria quando percebeu que poderia utilizar a técnica para se conectar especialmente com jovens mulheres em casas de reabilitação.

A publicação no perfil oficial do jornal já conta com mais de 46 mil curtidas e os comentários estão repletos de brasileiros expressando o orgulho nacional em ter duas figuras tão emblemáticas recebendo o merecido destaque, bem como fazendo piadas sobre a situação.

“Deus me livre nascer e não ser brasileira, só aqui mesmo”, disse uma internauta.

“Se elas tocasse algum instrumento, elas tocariam paGODe”, brincou outro.

Em tempo

As irmãs Marizele e Marisa se tornaram sucesso dentro do país após protagonizarem um episódio inusitado durante a programação que foi ao ar na TV Pai Eterno, ainda em maio.

Promotora vocacional na Congregação Copiosa Redenção, a Irmã Marizele aproveitou a oportunidade para soltar a voz – e, de repente, um beatbox surgiu.

A Irmã Marisa logo começou a dançar, e não demorou muito para que até o diácono Giovane Bastos fosse contagiado.

