Apenas uma cidade goiana está em alerta vermelho para aumento de casos da Covid-19

Enquanto algumas cidades brasileiras estão voltando a enfrentar dificuldades provocadas pela Covid-19, com o número de casos subindo mais uma vez, municípios goianos seguem no sentido oposto e com índices em queda.

Levantamento realizado pelo Portal 6 na plataforma da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), nesta terça-feira (12), mostra que 65 cidades não registraram nenhum novo caso da doença durante as últimas quatro semanas.

No geral, o mês de março se encerrou com pouco mais de 8 mil pessoas infectadas em todo o território goiano, o que representa uma considerável queda se comparado ao último mês de janeiro, quando mais de 6 mil pacientes testaram positivo em apenas 24h.

Mesmo que os números sejam animadores, a única exceção está na cidade de Arenópolis, que está alerta vermelho por ter apenas pouco mais de 2 mil habitantes e 31 casos confirmados em um mês.

As principais cidades

Os registros de pessoas afetadas pela Covid-19 também continuam caindo nas três principais e maiores cidades de Goiás.

Goiânia, que tem cerca de 1.555.626 habitantes, teve 6.257 contaminações confirmadas nas últimas quatro semanas.

Aparecida de Goiânia, com aproximadamente 590.146 moradores, foi notificada de 195 casos nesse mesmo período.

Já anápolis, com população estimada em 396.526 pessoas, confirmou 71 testes positivos.