Candidato de Bolsonaro ao Governo de Goiás perdeu chance única na Câmara dos Deputados

Nesta quarta-feira (13), Arthur Lira deve anunciar o nome do novo presidente da CCJ da Câmara dos Deputados.

Como adiantado pela seção Rápidas, o União Brasil, resultado da fusão do PSL com o DEM, ficará com a cadeira.

Vale lembrar que ela estava destinada ao Major Vitor Hugo, que migrou para o PL e perdeu a chance de comandar a comissão mais importante da Casa.

Por enquanto, Vitor Hugo é pré-candidato ao Governo de Goiás com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mas também pode deixar de ser a qualquer momento.

Novidade 1

Uma boa notícia para os que gostam de tênis. A partir do dia 22 de abril, Goiânia sediará o 1º Circuito Goiano da modalidade. O torneio adulto será disputado em várias academias da capital e só terminará em setembro.

Novidade 2

Outra boa notícia, dessa vez para os que já conhecem e provaram a cerveja Estrella Galicia. A marca espanhola, líder no país europeu, entra no portfólio da Coca-Cola Bandeirantes e passa a ser distribuída nos estados de Goiás e Tocantins.

E tem razão

Na Alego, Antônio Gomide lembrou que tentam fazer de tudo com o Centro de Convenções de Anápolis menos dar ao local a função ao qual ele foi destinado: a de eventos. Foi a primeira autoridade relevante a cobrar isso.

Quase lá

O projeto de resolução que quer proibir o porte de armas na Câmara de Anápolis por parte de vereadores e funcionários passou pela CCJR e está próximo de ir a votação no Plenário.

Nota 10

Para a vereadora Andreia Rezende pela tranquila condução, como presidente, de boa parte da sessão ordinária na terça-feira (12).

Nota Zero

Para os vereadores Sargento Novandir e Santana Gomes pelo mais recente bate-boca no Legislativo Goianiense, deixando aquele lugar ainda mais tóxico.