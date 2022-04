Ginecologista de Anápolis tira as principais dúvidas sobre o DIU, método super confiável para prevenir a gravidez

A decisão de ter um filho é extremamente importante. Por isso, grande parte das mulheres fazem uso de métodos contraceptivos para que possam escolher o momento certo de engravidar ou para evitar definitivamente uma gestação indesejada.

E uma dessas opções é o DIU, um pequeno dispositivo indicado por ginecologistas não só pela praticidade, mas também pelo alto grau de confiança e pelo tempo prolongado que faz efeito no corpo das pacientes.

Em Anápolis, a inserção do DIU e o acompanhamento ginecológico é realizado na Clínica Popular da Saúde com preços muito mais acessíveis e por profissionais qualificados e de confiança.

Para tirar as dúvidas sobre esse método, entrevistamos a Dra Luísa Maranhão, que se formou na Universidade Federal de Goiás, fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Materno Infantil de Goiânia e atua na clínica. Confira:

O que é DIU?

Dra Luísa Maranhão: O dispositivo intrauterino, popularmente conhecido como DIU, é um método contraceptivo a longo prazo que impede o contato dos espermatozóides com os óvulos. O objeto em formato de T é inserido no útero e possui duas grandes classificações: hormonal, como o DIU Mirena ou Kyleena, e não hormonal, como o DIU revestido de cobre e/ou prata.

Qual a eficácia?

Dra Luísa Maranhão: O DIU vem se tornando o método mais comum de contracepção reversível de longa duração devido à sua elevada eficácia, que chega a 99%, proporcionando segurança, facilidade de utilização e baixo custo.

Para quem é indicado?

Dra Luísa Maranhão: O DIU é indicado para mulheres que procuram uma solução reversível e não se adaptam ou possuem contraindicações, por exemplo, ao uso de pílulas anticoncepcionais. No entanto, a decisão da inserção do dispositivo e do modelo/material mais adequado é bastante individual, pois depende da avaliação de diversos fatores entre o médico e a paciente.

É necessário passar por avaliação?

Dra Luísa Maranhão: Antes da inserção do DIU, o ginecologista costuma solicitar três avaliações principais: o exame físico, o Papanicolau e a ultrassonografia transvaginal.

Após a colocação, é necessário acompanhamento?

Dra Luísa Maranhão: Posteriormente ao procedimento, indicamos a realização de uma ultrassonografia para avaliação da posição do dispositivo. Caso esteja no local correto, o acompanhamento é periódico, podendo ser realizado geralmente a cada ano para checagem do posicionamento do DIU.

Qual o tempo de duração?

Dra Luísa Maranhão: Os DIUs de cobre têm duração de até 10 anos, enquanto o DIU de prata e os hormonais geralmente se mantêm por até 5 anos.