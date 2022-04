Noiva toma decisão corajosa sobre a festa de casamento e divide opiniões: “duro, mas são as regras”

Uma noiva deu o que falar entre os familiares após ditar algumas regras aos convidados para a festa de casamento dela e do parceiro.

A moça utilizou o perfil na plataforma Reddit, em anonimato, para ouvir algumas opiniões do internautas e pontuou que estava no direito dela de decidir quem poderia ir ou não à festa.

De acordo com o relato, a garota firmou no convite de casamento que somente as pessoas mencionadas no papel poderiam comparecer ao evento. Já os namorados, noivos, ou até mesmo esposos que não fossem citados, não deveriam ir.

Isso porque ela estava preocupada com a tranquilidade do evento e não gostaria que nenhum ‘estranho’ estragasse o momento único do matrimônio.

“Vou me casar e, como todas as outras noivas, também tenho minhas preferências para que meu casamento corra tranquilamente. Uma delas é de não permitir acompanhantes, apenas as pessoas citadas nos convites serão permitidas”, disse.

“Os critérios são: tanto eu quanto meu noivo deveremos conhecer o acompanhante, se somente um de nós conhece, ele não será convidado; se seu acompanhante fosse ser convidado independente de ser seu acompanhante, ele está convidado”, explicou.

“Quem atender a este critério, poderá trazer seus parceiros, caso contrário, não tragam. Simples. Sabemos que pode parecer algo duro, mas são as regras que estabelecemos para podermos ficar mais confortáveis”, relatou a moça.

Acontece que as imposições geraram enorme revolta entre os mais queridos do casal, inclusive, um primo da moça, que desistiu de marcar presença.

“Meu primo que está noivo há 1 ano e somente eu a conheço, meu noivo não faz ideia de quem é e eu também não a convidaria se não fosse a noiva do meu primo. Disse a ele que estou chateada por ele não vir e que casais deveriam poder passar algumas horas separados”, ponderou.

Já os internautas ficaram totalmente ao lados dos familiares da noiva, alegando que ela ultrapassou os limites nas ‘regras’.

“Embora seja seu casamento e suas regras, as pessoas também tem a possibilidade de aceitar ou não essas regras. Seu casamento significa muito para você, mas não é a mesma coisa para todas as pessoas”, afirmou um usuário.