Alguém novo vai chegar e mexer com o coração desses 3 signos

É possível que o seu presente não esteja alinhado com os planos do universo. Mudanças radicais devem acontecer em breve

Gabriella Licia - 03 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kássia Melo)

Sabemos que a vida amorosa pode ter seus altos e baixos no decorrer do tempo, mas há momentos em que o universo decide surpreender com uma reviravolta daquelas para alguns signos.

Quando menos esperamos, alguém especial pode cruzar o nosso caminho e despertar sentimentos que estavam adormecidos. Seja por meio de uma nova amizade, um encontro inesperado ou até mesmo pelas redes sociais, o destino está pronto para colocar algumas pessoas diante de conexões poderosas.

Ou ainda mais surpreendente: a pessoa atual pode se revelar uma ‘perda de tempo’, sair do caminho e o verdadeiro grande amor aparecer em breve, quando menos esperamos.

E, segundo os astros, três signos do zodíaco estão prestes a viver essa fase intensa. O coração vai acelerar, o olhar vai brilhar e o frio na barriga vai voltar a aparecer nos primeiros dias.

Se você está curiosa para saber um pouquinho mais sobre o futuro do seu signo em Sol, ascendente e Vênus, prepare-se: alguém novo pode aparecer e com grande potencial de transformar sua vida afetiva.

Veja abaixo se o seu está entre os signos que terão o coração balançado nos próximos dias:

1. Leão

O magnetismo natural das leoninas estará ainda mais evidente. Com o brilho em alta, elas vão atrair olhares por onde passarem. Um novo interesse amoroso pode surgir em um ambiente inesperado — e a conexão será imediata.

2. Libra

O charme libriano vai encantar alguém que está por perto, mas ainda não havia demonstrado interesse. Um encontro casual pode revelar um sentimento intenso, cheio de afinidades e desejo de conhecer melhor.

3. Peixes

As piscianas, sensíveis e sonhadoras, também estão entre os signos que terão a chance de viver algo especial. Talvez, neste momento, você até esteja em um relacionamento, mas não é o ideal. Existem outros caminhos incríveis aguardando por você.

Um novo contato pode despertar sentimentos profundos, com troca de olhares, boas conversas e sintonia emocional rara.

Se você faz parte desse trio, mantenha o coração aberto. O amor pode estar muito mais próximo do que imagina.

