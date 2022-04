Jovem de Anápolis é brutalmente assassinado em cidade da Bahia, diz jornal

Um jovem de Anápolis foi brutalmente assassinado na noite desta quinta-feira (14), no município de Luís Eduardo Magalhães, localizado no extremo Oeste da Bahia.

De acordo com o “Blog Braga”, um jornal local, João Victor Lopes de Souza, de 29 anos, estava em casa com a esposa, de 36 anos, e com os filhos, quando o casal teria começado a discutir.

No meio da briga, a mulher, que seria uma digital influencer, teria desferido três golpes de faca no rapaz, atingindo duas vezes o braço e outra na altura do peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o anapolino não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado no local.

Ao Portal 6, uma testemunha, que estava na região na hora do crime, relatou que haveria indícios de que o homicídio teria sido premeditado pela mulher.

Isso porque ela teria fugido com as crianças em um carro e, supostamente, com outros dois passageiros.

Ainda segundo o Blog Braga, policiais encontraram o instrumento utilizado para cometer o crime ainda na residência.

O corpo de João Victor foi levado para o necrotério de Barreiras (BA), cidade a 90 km de Luís Eduardo Magalhães.