Mulheres ainda enfrentam dificuldades graves para denunciar violência doméstica em Anápolis

Todo mundo conhece ou já ficou sabendo de uma mulher próxima que, em algum momento, já foi vítima de violência doméstica.

O que pouca gente sabe, porém, é que apesar das leis e do apoio das autoridades policiais, são os inúmeros desafios que elas precisam enfrentar em Anápolis quando percebem que estão sendo alvos de um crime cruel.

“[A maior dificuldade] é a cultura machista da nossa própria sociedade. Muitas vezes a vítima está passando por situações de violência e ela se culpa por isso. Ela acredita que a culpa é dela e não é. No nosso entendimento, nunca a culpa é da vítima”, afirmou a capitão Daiene Holanda, responsável pela Patrulha Maria da Penha de Anápolis.

“Não existe um perfil, classe econômica ou idade. Infelizmente, todas as idades e todas as classes sociais têm. E a gente percebe um aumento maior das denúncias de violência doméstica no final de semana, quando muitos estão em casa e consomem bebidas alcoólicas.”, completou.

Uma outra complicação, conforme a capitão, é o fato de que muitas demoram a perceber que estão sendo agredidas, já que acreditam que exclusivamente o “apanhar” se encaixa nesse quesito.

É importante lembrar, porém, que existem as violências verbais, patrimoniais, psicológicas e sexuais. Todas elas têm forte potencial para resultar em grandes tragédias.

Para a presidente da OAB Mulher Anápolis, Tatiane Ferreira, dentre os inúmeras obstáculos que as vítimas enfrentam para relatar as agressões na cidade, uma das principais é não possuir apoio dentro de casa.

“Imagina o temor real que as mulheres passam por não serem compreendidas. O medo e vergonha de se expor e de ser desacreditada, além da dependência emocional e o fato de sermos frutos de uma sociedade que nos criou para acreditarmos que se o relacionamento fracassou é nossa culpa”, pontuou.

“A maioria não possui rede de apoio e, sem ajuda, a mulher não suporta o peso do processo. Digo isso porque várias chegam cheias de culpas”, acrescentou.

Soluções

Para evitar que o processo investigativo seja uma fase ainda mais dolorosa, uma Lei foi aprovada em 2021 para que as vítimas não sejam expostas a procedimentos desnecessários, repetitivos ou até mesmo invasivos.

Em Anápolis, há também o Projeto Acolher, que oferece amparo psicológico dentro da própria Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), e o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, que possui abrigo para protegê-las.

A Patrulha Maria da Penha ainda entrega panfletos pela cidade explicando sobre os tipos de violência que as mulheres podem sofrer e realiza palestras em escolas para conscientizar as crianças.

Já a DEAM funciona de segunda a sexta-feira e oferece todo o amparo para que as vítimas façam as denuncias e consigam medidas protetivas de urgência.