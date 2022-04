‘Namorados’ são presos suspeitos de matarem companheiro com espeto de churrasco

A Polícia Civil (PC) revelou, nesta quinta-feira (14), os detalhes da prisão de dois homens, ocorrida no dia anterior, em Itarumã, município no sudoeste de Goiás. Ambos são suspeitos de terem matado e enterrado o ‘companheiro’ no quintal de uma casa.

Informações levantadas até o momento pelos investigadores dão conta que Leonardo Ferreira de Lima, de 32 anos, mantinha uma relação amorosa com os dois investigados.

“A motivação do crime, segundo os suspeitos, é porque a vítima xingou eles. Mas essa hipótese será confirmada no decorrer das investigações” disse, ao G1, o delegado Nicolas Alvarenga, responsável pelo caso.

Ainda segundo ele, os três estavam juntos na casa de um dos suspeitos, no último domingo (10), quando houve uma discussão. Assim, os dois homens teriam usado um espeto de churrasco e duas facas para matar Leonardo.

Foi o irmão da vítima quem deu início às buscas, após procurar a polícia para relatar o desaparecimento.

Com isso, a Polícia Militar esteve na residência, encontrou o corpo enterrado no quintal e apreendeu os instrumentos que teriam sido usados no crime.

Ainda de acordo com o delegado, os dois investigados podem ser indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.