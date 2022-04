EUA dizem que navio russo que afundou foi atingido por dois mísseis ucranianos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Autoridades da inteligência dos Estados Unidos buscaram corroborar, em declarações à imprensa do país, a versão ucraniana para o naufrágio do Moskva, um dos símbolos do poder naval russo no mar Negro e alvo de uma disputa de narrativas.

Moscou alega que o cruzador afundou ao ser rebocado depois de um incêndio causado por uma explosão da munição transportada; Kiev, que a embarcação foi atingida por um míssil ucraniano.

Nesta sexta (15), falando à imprensa sob condição de anonimato, autoridades militares americanas disseram acreditar que dois mísseis Neptune disparados pela Ucrânia tenham atingido o Moskva (Moscou, em russo), causando o naufrágio horas depois.

O relatório da inteligência de Washington ainda teria apontado baixas militares provocadas pelo ataque de Kiev, ainda que em número não divulgado -a Ucrânia não havia citado mortes na ação, e a Rússia relatou que mais de 500 tripulantes que estavam a bordo do cruzador foram retirados após a explosão de munição.

Nesta sexta Moscou voltou a atacar áreas próximas à capital ucraniana, mirando uma fábrica de mísseis antinavios nos arredores de Kiev. A primeira ação militar desde a retirada de tropas russas da região, no fim de março, foi entendida como uma retaliação ao naufrágio do Moskva.