Tem muita gente que é fã de chocolate, os famosos chocólatras. O problema dessas pessoas é que elas costumam devorar esse doce sem aproveitar cada sensação que ele pode nos proporcionar. Foi pensando nisso que hoje vamos te mostrar um passo a passo de como saborear de verdade esse quitute delicioso para não estar comendo chocolate errado.

Antes disso, vale frisarmos que o chocolate tem em sua base um fruto originalmente brasileiro: o cacau. E como qualquer outra fruta, o cacau nos traz muitos benefícios. Ele funciona como vasodilatador, fazendo com que o sangue flua melhor, diminuindo, consequentemente, a pressão. E não paramos por aí, ele possui uma substância chamada ácido oleico que combate doenças cardíacas.

Bom, e o chocolate? Vamos lá, o seu consumo moderado melhora o fluxo arterial, obviamente. Além disso, seu alto poder hidratante torna-o queridinho também no setor estético. Contribui para a saúde cerebral, reduzindo danos de acidente vascular cerebral. Reduz o estresse e alivia dores.

Você pode estar comendo chocolate errado! Aprenda em 6 passos como saborear de verdade:

1. Temperatura ambiente

O primeiro passo para comer esse doce é certificar de que ele está em temperatura ambiente. Veja bem, ele gelado não há uma liberação de seus sabores e aromas tão rapidamente, alterando a experiência da degustação.

2. Quebre um pedaço

Preste atenção nesse próximo passo. Ao quebrar um pedaço você escutará um som muito nítido e específico. Cientificamente, esse som é chamado de snap do chocolate, assim, quanto maior a quantidade de cacau e melhor a temperagem, mais alto é o estalo do chocolate. Inclusive, isso diz muito sobre a qualidade do seu doce.

3. Cheire

O próximo passo é sentir o cheiro do seu chocolate, assim como fazem os especialistas em vinho. Se você for um fã desse doce, adotar esse hábito te tornará um expert no assunto, capaz de reconhecer qualquer chocolate e suas origens.

4. Sinta o chocolate na sua boca

Entenda de uma vez: um bom chocolate derrete por inteiro na sua boca. Isso te permite examinar texturas, sabores e sensações. Por isso, não mastigue! Deixe derreter!

5. Coma o doce

Depois de derretido é hora de comer, se quiser você pode mastigar um pouco, mas o ideal é sentir cada sabor e se imergir no doce.

6. Preste atenção na finalização

Por que prestar atenção na finalização? De acordo com especialistas, um bom chocolate deixa um gosto delicioso e marcante na sua boca depois de comido, isso é chamado de acabamento. O acabamento é uma parte importante da degustação, já que muitos dos sabores podem ser mascarados por outros ingredientes do chocolate.

