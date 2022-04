Jovem se arrepende amargamente por ignorar orientação médica e beber após procedimento estético

Uma jovem decidiu compartilhar publicamente o relato de um grande arrependimento da vida dela: o dia em que ela desobedeceu uma recomendação médica e ficou com os lábios inchados e irreconhecíveis.

Taylor-Jay é britânica e contou que havia passado com um procedimento estético nos lábios (preenchimento com ácido hialurônico) e decidiu ingerir bebida alcóolica antes do tempo determinado pelos médicos.

Acontece que o álcool costuma agir contribuindo com inflamações e agravando inchaços e hematomas.

Com isso, os lábios da moça ficaram “absolutamente fumegante“, deixando-a totalmente arrependida pelo erro.

Por não ser a primeira e nem a última vez que Taylor realiza o mesmo procedimento, ela afirmou que nas próximas terá o dobro de cuidado e não desobedecerá as restrições.

Já os internautas da plataforma TikTok encheram a britânica de perguntas, como: “Por que não seguir as recomendações dos profissionais?”

Ela apenas assumiu a culpa e disse que ‘nunca mais’ cometerá o mesmo deslize.

