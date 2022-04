Mulher teve a vida mudada para sempre após pensar que tinha apenas uma infecção intestinal

A vida de uma mulher estadunidense ganhou um novo rumo, durante uma viagem a trabalho até Georgia (EUA), quando ela acreditou estar com uma infecção intestinal e, na verdade, estava em trabalho de parto.

Victoya Venise já sabia da gravidez, mas esperava que o filho fosse nascer apenas no dia 15 de maio. Então, não havia se preparado para um parto nem mesmo levado os pertences da criança.

Ela contou ao Meganotícias que foi somente no banheiro, enquanto lidava com as fortes dores na região estomacal, que pôde entender que estava tendo o neném: “eu me virei e era o bebê”.

Apesar das dificuldades, Rocky Andrew, o bebê apressado, nasceu com saúde e tem tirado suspiros de alegria da ‘mãe coruja’.

“Estou tão apaixonada por ele. Tem sido uma experiência louca”, contou Victorya durante a entrevista.

Situação comum

Engana-se quem pensa que este é o primeiro caso de mãe confusa com as dores do parto, a partir de cólicas na região abdominal.

Um jovem chamada Abby Vollet tinha apenas 21 anos quando teve de procurar a emergência com fortes dores na barriga, mas, ao ser examinada, descobriu que estava completamente dilatada e prestes a ter um bebê.

“Lembro-me de dizer ao médico que não era verdade. Fiz uma cesariana de emergência e em 20 minutos o bebê nasceu”, relembrou ao portal The Sun.