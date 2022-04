Nesta quinta-feira (14), começou o pagamento da segunda parcela do Vale Gás, pago pelo Governo Federal a famílias de baixa renda.

Para o mês de abril, o Ministério da Cidadania estabeleceu o valor de R$ 51 para ajudar a equilibrar as finanças das pessoas em situação vulnerável.

Veja a seguir se você tem direito ao benefício e como realizar o saque do auxílio.

Vale Gás tem novo valor; veja como sacar o benefício pago pelo Governo Federal

Primeiramente, vale lembrar que o Vale Gás, chamado oficialmente de “Auxílio Gás dos Brasileiros”, é pago a cada dois meses, com valor representando 50% da média nacional do valor do botijão de gás de 13kg.

Além disso, as famílias elegíveis serão selecionadas automaticamente a cada dois meses. Porém, elas devem seguir algumas regras.

A primeira delas é ser inscrita no CadÚnico. Ademais, os grupos familiares devem ter renda mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 606).

Também poderão receber aquelas famílias que já atendem a benefícios complementares de renda e aquelas com no mínimo um integrante do Benefício de Prestação Continuada (BPC), desde que morem na mesma residência.

Neste último caso, não é necessário fazer parte do Cadastro Único.

Como receber

O Vale Gás é pago pelo Governo Federal em forma de crédito na conta Poupança CAIXA Fácil, na Poupança Social Digital ou na Plataforma social, permitindo saque com cartão social.

Por outro lado, você também pode ter o dinheiro em mãos.

Você pode pegá-lo em comércios credenciados pelo banco – como mercados e padarias – lotéricas, no setor responsável pelo Auxílio Gás ou Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município.

Calendário

Por fim, o pagamento é feito conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Confira a seguir as datas previstas para abril:

14 de abril: número final do NIS 1;

18 de abril: número final do NIS 2;

19 de abril: número final do NIS 3;

20 de abril: número final do NIS 4;

22 de abril: número final do NIS 5;

25 de abril: número final do NIS 6;

26 de abril: número final do NIS 7;

27 de abril: número final do NIS 8;

28 de abril: número final do NIS 9;

29 de abril: número final do NIS 0.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!