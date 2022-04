Cientificamente, a entomofobia é o medo de insetos e costuma se desenvolver na infância. É considerada o tipo mais comum entre as chamadas fobias específicas. Esse medo desesperador obriga as pessoas a matarem os bichinhos sem pensar duas vezes. Porém, a ciência explica que eles fazem parte de uma cadeia alimentar, que faz o nosso ecossistema funcionar. Por isso, veja agora os insetos que você deve evitar de matar.

6 insetos que se aparecerem na sua casa você não pode matar:

1. Vespas

Vamos começar pelas vespas, donas de uma picada extremamente dolorosa. Por mais que sejam tão cruéis, esses bichinhos são importantes predadores de lagartas. Inclusive, são usadas como controladores de pragas em plantações.

2. Percevejo

Ao lado das lagartas, temos os percevejos que são destruidores de plantações. Mas, em paralelo, eles ajudam no controle de larvas e de insetos, como o barbeiro. São muito importantes na cadeia alimentar.

3. Aranha

Por mais que as aranhas pertençam ao grupo dos aracnídeos e não dos insetos, elas não podiam ficar de fora dessa lista. Isso porque, elas causam pânico em muita gente, que acabam matando ela sem nem pensar. Mas, veja bem, saiba que elas são responsáveis pelo controle populacional de muitos invertebrados.

4. Mosca

Muita gente acha nojento a presença de moscas em casa, além do perturbador som que elas emitem. Mas além de todo incômodo que elas causam, as moscas podem ser bem úteis no controle de pragas.

5. Libélula

Esse aqui é o maior inseto da nossa lista. Para termos uma ideia, uma libélula pode chegar até 10 centímetros, além disso, essas gigantes são predadoras de moscas e mosquitos, como o Aedes aegypti.

6. Joaninha

Por último, esse fofinho inseto, às vezes, escapa ileso de alguém humano assassino. Porém, os pulgões não costumam fugir de sua abocanhada e fome.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!