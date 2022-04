Homem é levado desacordado ao HEANA após grave acidente na BR-060

Um homem, de 32 anos, precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após um grave acidente, na noite deste domingo (17), na BR-060, na altura do setor Industrial Aeroporto.

O acidente teria ocorrido após um carro colidir com uma moto que a vítima estava pilotando. O condutor do veículo de passeio teria fugido logo em seguida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e encontrou o motociclista inconsciente na via, apresentando traumatismo cranioencefálico (TCE), bastante sangramento e com um possível trauma no tórax.

Devido ao estado grave em que estava, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também precisou ser acionado para auxiliar no resgate e encaminhamento ao hospital.

Uma equipe da Triunfo Concebra, concessionária da rodovia, foi quem ficou responsável pelos cuidados com o veículo da vítima.

O Portal 6 entrou em contato com o HEANA e foi informado que, apesar do impacto da colisão, o paciente já se encontra consciente, orientado e estável.

O caso agora deverá ser apurado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis.