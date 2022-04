Médico Sandro Rodrigues é empossado como secretário da Saúde em Goiás

O médico Sandro Rogério Rodrigues Batista tomou posse nesta segunda-feira (18) como secretário de Estado da Saúde em Goiás. “A escolha do nome foi pela sua competência, capacidade, credibilidade e trabalho. Retorne isso à população”, recomendou o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) ao novo auxiliar, que substitui Ismael Alexandrino (PSD).

Passado o período mais crítico da pandemia, Caiado elencou as principais missões da pasta em 2022, e que agora passam a ser responsabilidade do novo secretário. Entre elas, atender as cirurgias eletivas, represadas devido à Covid-19, e dar sequência ao já exitoso processo de regionalização, inclusive a partir da abertura de novas policlínicas.

“Pesquisas apontam que saúde ainda é a maior demanda da população. Temos de ter essa consciência. As pessoas precisam ser atendidas o mais rápido possível”, ressaltou.

Sandro agradeceu a oportunidade de liderar a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Seu juramento como médico, disse, se estende ao compromisso pessoal como titular da pasta: “salvar vidas e cuidar da saúde das pessoas”. À lista de desafios repassados pelo governador, ele acrescentou a intensificação de ações para combater a dengue.

Até por isso, mencionou a importância de fortalecer o diálogo com as prefeituras, uma continuidade ao trabalho iniciado por Ismael. “Saúde não é feita no gabinete. Ela pode até ser decidida lá, mas acontece nos municípios”, sublinhou.

Ismael, que comandou a pasta desde 2019, afirmou que a Saúde de Goiás está em boas e experientes mãos. “Vai fazer uma brilhante gestão. É profundo conhecedor do Sistema Único de Saúde (SUS) e transita nas esferas tripartites com tranquilidade”, disse sobre o sucessor.

O ex-titular, que aspira participar das eleições neste ano, deixou o cargo no início do mês em respeito à legislação eleitoral. A solenidade de posse foi realizada no auditório da Escola de Saúde de Goiás, na Vila Legionários, em Goiânia.