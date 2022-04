Morre um dos gêmeos que mulher de Cristiano Ronaldo estava esperando

Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United, e a modelo Georgina Rodríguez, anunciaram em suas redes sociais que um de seus filhos gêmeos faleceu.

Eles afirmaram estar devastados com a notícia e pediram privacidade neste momento.

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, é o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, diz o comunicado que ambos publicaram no Instagram.

O astro português e sua esposa anunciaram que estavam grávidos de gêmeos no dia 28 de outubro do ano passado.

“Nossos corações estão cheios de amor. Mal podemos esperar para conhecê-los”, dizia a publicação.

Cristiano Ronaldo já é pai de quatro filhos: Cristiano Ronaldo Jr, os gêmeos Eva e Mateo, e de Alana Martina -que também é filha de Georgina.