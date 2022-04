Delegado conta como Polícia Civil desmascarou babá que inventou história absurda em Goiânia

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso de uma falsa comunicação de estupro contra uma criança de 07 anos. O caso ocorreu no Setor Bueno, em Goiânia.

Ao Portal 6, o delegado Wesley Silva, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), contou como a PC descobriu a verdadeira história por trás da denúncia.

“Na manhã de hoje a PC tomou conhecimento que uma menor teria sido vítima de violência sexual e o suposto autor foi conduzido coercitivamente pela Polícia Militar em flagrante”, disse.

Após as diligências, a PC chegou a conclusão de que a versão inicial que chegou à corporação não passava de uma mentira criada pela babá da criança, que havia sido contratada há apenas 12 dias para cuidar da menor e do irmão, de 11 anos.

“A menor foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) e passou pela sessão de perícia psicológica. Após todas as oitivas percebemos que tudo não passou apenas de situações em que a babá criou toda uma história de forma fantasiosa, informando que um amigo da família estaria abusando dessa criança”, narrou.

A trama envolveu até o pai biológico da criança, que se deslocou da Paraíba de segunda-feira (18) para terça-feira (19) e foi quem comunicou o suposto crime à PM.

“Logo após o genitor biológico dessas crianças tomar conhecimento de que em tese a filha havia sido abusada, ele se deslocou da Paraíba e veio para Goiânia de ontem para hoje. Ele acionou a PM que realizou a prisão na data de hoje. A babá teria sido contratada há apenas doze dias. Neste meio período ela entrou em contato e fez apontamentos sobre o crime contra a filha”.

A denúncia da babá foi tão convincente contra o amigo da família, que ela chegou a enganar um portal de notícias de Goiânia, além de uma emissora de televisão.

Essa não é a primeira vez que a babá causa transtornos inventando histórias fantasiosas. Segundo Wesley Silva, os próprios familiares já recorram à policia e a Justiça para denunciá-la por crimes semelhantes.

“Ela provocou situações de distorcer a verdade dentro do próprio seio familiar. Há relatos de que outros membros da família já entraram inclusive com processos e denúncias acerca do crime de calúnia, o que ela faz de forma constante aos terceiros”, revelou.