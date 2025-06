Saiba como Caldas Novas virou destaque internacional no perfil da Nasa

Imagem tirada por satélite espacial, que viaja a mais de 26 mil km/h, focou justamente em cenário marcante da cidade goiana

Natália Sezil - 17 de junho de 2025

Serra de Caldas é vista do espaço, com foto tirada pelo satélite Landsat 9. (Foto: Divulgação)

Situado no Sul de Goiás e turístico por conta das águas termais, um cenário goiano muito conhecido no país ganhou ainda mais destaque ao protagonizar uma postagem no perfil da Nasa, nesta segunda-feira (17).

Trata-se da Serra de Caldas Novas, que reúne uma paisagem imponente, aspectos característicos do Cerrado e um formato único – que parece ter sido responsável por chamar atenção da agência espacial estadunidense.

A “forma” da Serra, e a clara interrupção trazida por ela, logo foi ressaltada pela conta oficial.

Na legenda, a imagem foi descrita dizendo que “uma paisagem multicolorida, vista do espaço, é interrompida por uma grande oval verde acastanhado à esquerda do centro”.

Outras características do Cerrado, que cobrem o planalto observado, também ganharam atenção.

O bioma foi dito como o “rico ecossistema […] que abriga espécies como o pássaro Seriema de pernas vermelhas e a árvore pequi“.

Embora publicada esta semana, a imagem data de 19 de maio de 2025, tirada pelo satélite Landsat 9. Lançado ao espaço em 2021, o item orbita a Terra a mais de 26 mil km por hora, estudando o planeta.

Deu o que falar

A postagem logo reuniu comentários de internautas goianos, surpresos com a “participação” do estado no perfil estadunidense, e até mesmo a conta oficial do Governo de Goiás se pronunciou.

O perfil estatal afirmou, nesta terça-feira (17), que “isso ai é só um pedacinho do Estado número 1 do Brasil! Nossa Serra de Caldas é patrimônio goiano e berço do Cerrado”.

Enquanto isso, um internauta usou o espaço para revelar curiosidades sobre o local, relembrando a hipótese antiga de que a serra seria um vulcão adormecido, o que explicaria as águas termais na região.

Já outros usuários optaram por referenciar os “memes” quanto à atuação da Nasa e à criatividade brasileira. “A Nasa começou a estudar os brasileiros”, disse um, e outro concordou: “a Nasa veio mesmo!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NASA (@nasa)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!