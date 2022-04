Já há data para Wederson Lopes assumir a Secretaria de Meio Ambiente na gestão Roberto Naves

O vereador Wederson Lopes deve se licenciar da Câmara Municipal para assumir a Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano da gestão Roberto Naves na próxima segunda-feira (25).

Ele substituirá o coronel Mauro Douglas, que estava no posto desde o início do segundo mandato do prefeito.

No lugar de Wederson assume Eli Rosa, que teve apenas oito votos a menos na chapa que concorreu à última eleição pelo PSC.

Vale lembrar que o vereador já havia comandado a pasta no primeiro governo Roberto Naves, período em que diversas praças e canteiros da cidade foram revitalizados.

Sem mais

Essa, por hora, deve ser a única alteração que o prefeito de Anápolis fará no secretariado.

Sentiu, Bino?

Uma fala de Domingos Paula na tribuna rendeu bastante no parlamento anapolino.

O verde desencorajou colegas que pretendem disputar as eleições como candidatos a deputado sem a devida construção de base prévia no interior do estado.

O discurso era para o Plenário, mas doeu mais forte no centro da Mesa Diretora.

Gracinha

Pré-candidato a deputado estadual, o delegado aposentado da Polícia Federal, Humberto Evangelista, se rendeu às dancinhas do TikTok para popularizar a imagem dele.

Networking

Logo mais, às 19h, os publicitários Paulo Victor e Pedro Lacerda se juntam à jornalista Letícia Jury e a relações públicas Carolina Neotti no encontro Criatividade e Inovação na Comunicação Digital, promovido pelo polo da Faculdade Uniasselvi em Anápolis.

Online, o evento reúne também comunicadores de diferentes partes do país, que apresentam cases e trabalhos. O acesso é gratuito pela plataforma Teams.

Nota 10

Para a ULA e Academia Anapolina de Letras pelo 4º Flaiana. O evento, que está sendo transmitido pelo canal Literatura e Outras Leituras, no YouTube, contou com a abertura de Cíntia Moscovich na segunda-feira (18). Até sábado (23) haverá as participações dos escritores Edson Aran, Henri Bulgalho, Reinaldo Moraes, e André Kondo.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia. Os passeios públicos da capital, que não eram lá grandes coisas, estão ainda vergonhosos.