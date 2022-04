Tradicional empresa de Anápolis está recrutando funcionários para trabalhar em diversas áreas

A Alcântara Consultoria, tradicional empresa de Recursos Humanos (RH) de Anápolis, está com vagas abertas em diversas áreas para quem busca oportunidade no mercado de trabalho.

A seleção é para recrutar funcionários para os cargos de analista de departamento pessoal (DP) generalista (01), supervisor de facilities (02), vendedor interno de móveis de escritório (05), eletromecânico 2° turno (04), assistente contábil fiscal (01), assistente de tecnologia (02) e garçom/ garçonete (07).

Os requisitos para a vaga de analista de departamento pessoal são experiência sólida generalista com rotinas de DP, bom conhecimento do pacote Office, com Excel intermediário. São características importantes possuir organização, foco e resiliência.

Para supervisor de facilities, é necessário ter experiência comprovada com facilities, serviços administrativos patrimoniais, treinamento e padronização de atividades, organização de contratos de prestadores de serviços, vivência com gestão de processos e pessoas e bom Excel.

Interessados nas vagas de vendedor interno de móveis de escritório devem ter experiência com vendas e facilidade para canais online, conhecimento do pacote Office e se identificar com a área comercial online. Será um diferencial ter vivência com vendas de imóveis para escritório.

Para a vaga de eletromecânico 2° turno, é necessário experiência comprovada, habilidade com solda em estrutura metálica, conhecimento técnico em eletricidade básica, NR 10 e 35, hidráulica, pneumática e CLP.

É requisito para o cargo de assistente contábil fiscal possuir experiência com processos contábeis e fiscais, ter bom Excel e facilidade com sistemas, ser graduado ou estar cursando contabilidade. Será um diferencial o candidato que tiver conhecimento do sistema WINTHOR.

Na área de assistente de tecnologia, os requisitos são curso superior completo ou cursando em tecnologia, além de conhecimentos avançados de informática. Ter experiência na área de T.I será um diferencial.

Para a vaga de garçom/garçonete é necessário ter vivência em restaurantes que servem à la carte, ter disponibilidade para trabalhar nos finais de semana e morar perto do Parque Ipiranga ou possuir meio de transporte próprio. Para esta vaga em específico, é possível encaminhar o currículo para o WhatsApp 62 99112-4712.

Os interessados nas vagas podem anexar o currículo no site da empresa ou encaminha-lo pelo direct do perfil no Instagram.