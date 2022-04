Cinco passageiros de ônibus que tombou na BR-060 estão em estado grave, diz PRF

Cinco passageiros do ônibus que tombou na BR-060, na manhã desta quarta-feira (19), em Indiara, estão em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos foram transferidos ao Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

O número de feridos, antes estimado em 16, é de 15. Destes, dez foram levados para hospitais da região, pois tiveram ferimentos leves. Ao todo, 22 passageiros estavam no veículo.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hugo, mas não houve atualização do quadro de saúde dos pacientes.

A PRF informou ainda que o ônibus, que é de 1991, está com a documentação atrasada há quatro anos e não tinha cinto de segurança para os passageiros. Além disso, o cinto do motorista estava travado.

Outra irregularidade encontrada pelos agentes foi no tacógrafo. O disco estava inoperante e, portanto, não foi possível determinar a velocidade do veículo no momento do acidente.

O ônibus, que pertence à Prefeitura de Padre Bernardo, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal, foi levado ao pátio da PRF em Goiânia.