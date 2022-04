Ônibus com mais de 20 passageiros capota na BR-060 e deixa vários feridos

Na manhã desta quarta-feira (20), um ônibus tombou e deixou diversos passageiros feridos, na BR-060, entre as cidades de Padre Bernardo e Rio Verde.

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão conta que o motorista teria perdido o controle do veículo e tombado no canteiro central da via.

O coletivo transportava 22 pessoas, sendo que pelo menos 16 foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e populares.

A PRF já informou que foi acionada para cuidar do trânsito no local até o total controle da situação e está à caminho.

Até o momento, o que se sabe sobre os passageiros é que seria um grupo de pessoas que saíram de Padre Bernardo para resolver problemas de documentação fundiária.

Mais informações a qualquer momento.