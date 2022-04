Feriadão em Goiás deve ser de calor e não há previsão de chuva para os próximos 15 dias

Uma boa notícia para os goianos que querem aproveitar o feriado prolongado de Tiradentes ao ar livre. A meteorologia prevê que o estado deve ter um clima totalmente ensolarado até o próximo domingo (24).

Conforme o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as chuvas darão uma trégua para Goiás e o calor irá predominar no ambiente.

Nesta quinta-feira (21), por exemplo, a região Oeste do estado (onde se encontra Aragarças, Caiapônia, São Luís de Montes Belos) deve registrar as temperaturas mais altas, com 35ºC.

Por outro lado, os registros mais amenos devem acontecer na região do Entorno do Distrito Federal (Cristalina, Planaltina, Valparaíso) e Sudoeste (Jataí, Caçu, Quirinópolis), com índices de 15ºC.

A capital goiana, por sua vez, deve ter temperaturas na faixa entre os 17ºC e 31ºC. A umidade relativa do ar também deve variar entre os 35% e 90%, o que também é tendência para todo o estado.

No entanto, os agricultores devem acompanhar de perto a previsão do tempo nas próximas duas semanas.

Isso porque a Cimehgo afirmou que não existe previsão para chuva até o dia 03 de maio, o que deve gerar preocupação para os produtores rurais.