Veja o que vai abrir e fechar no feriado prolongado de Tiradentes em Anápolis

Nesta quinta-feira (21) será comemorado o feriado de Tiradentes e diversos órgãos e estabelecimentos de Anápolis não funcionarão ou abrirão as portas em horários especiais.

Como o Governo de Goiás e a Prefeitura decretou ponto facultativo, não haverá expediente em grande parte das repartições públicas estaduais e municipais até o próximo domingo (24).

Por serem órgãos essenciais, unidades de saúde, serviços de segurança e Corpo de Bombeiros vão continuar atuando normalmente.

Os bancos estarão fechados para atendimento ao público na quinta (21), com funcionamento apenas das áreas de autoatendimento. Porém, as atividades já retornam na sexta-feira (22).

O Sindicato do Comércio informou ao Portal 6 que a maioria das lojas vão manter as portas fechadas na quinta (21) e também retornam na sexta (22). As poucas empresas que permanecerão abertas terão um horário diferente, das 08h às 14h.

Nos shoppings da cidade, as lojas e quiosques ficarão abertos apenas das 14h às 20h, enquanto as praças de alimentação seguem das 11h às 22h.

No transporte coletivo, os ônibus rodarão no horário de domingo na quinta (21) e em horário normal na sexta (22).

Quinta-feira (21)

Bancos – Segundo a Febraban, não haverá atendimento ao público;

Vapt Vupt – Não funciona;

Detran – Não funciona;

Rápido – Não funciona;

Disk 156 – Não funciona;

Comércio – Não funciona, com exceção de algumas lojas;

Anashopping – Lojas e quiosques abertos das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22h;

Brasil Park Shopping – Lojas e quiosques abertos das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22h;

Carrefour – Aberto das 08h às 22h.

Sexta-feira (22)

Bancos – Funcionamento normal;

Vapt Vupt – Não funciona;

Detran – Não funciona;

Rápido – Não funciona;

Disk 156 – Não funciona;

Comércio – Funcionamento normal;

Anashopping – Lojas e quiosques abertos das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h;

Brasil Park Shopping – Lojas e quiosques abertos das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h;

Carrefour – Aberto das 08h às 22h.

Sábado (23)

Bancos – Funcionamento apenas dos serviços de caixa eletrônico;

Vapt Vupt – Não funciona;

Detran – Não funciona;

Rápido – Não funciona;

Disk 156 – Não funciona;

Comércio – Funcionamento normal;

Anashopping – Lojas e quiosques abertos das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h;

Brasil Park Shopping – Lojas e quiosques abertos das 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h;

Carrefour – Aberto das 08h às 22h.

Domingo (24)

Bancos – Funcionamento apenas dos serviços de caixa eletrônico;

Vapt Vupt – Não funciona;

Detran – Não funciona;

Rápido – Não funciona;

Disk 156 – Não funciona;

Comércio – Não funciona, com exceção de algumas lojas;

Anashopping – Lojas e quiosques abertos das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22h;

Brasil Park Shopping – Lojas e quiosques abertos das 14h às 20h e praça de alimentação das 11h às 22h;

Carrefour – Aberto das 08h às 22h.