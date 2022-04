Em qualquer língua é natural surgirem palavras e expressões informais inventadas pelas pessoas no dia a dia. Essas palavras referem-se a ações, adjetivos ou ações, e é claro que não seria diferente aqui no Brasil. Aqui temos um vasto vocabulário que demarca características de cada região do nosso país. Foi pensando nisso que hoje selecionamos palavras e expressões que são populares e seus significado.

Mas, de onde surgiram esses termos? Bom, essas palavras e expressões transmitem conhecimentos de geração em geração, passados de pais para filhos. Muitos desses provérbios têm a sua origem na antiguidade, nas passagens bíblicas, além de serem mensagens de sabedorias de muitos povos.

6 expressões que são populares no Brasil e nem todos sabem do significado:

1. Migué

Estamos muito acostumados em falar migué, não é mesmo? Mas afinal de contas, o que essa palavra significa? Ela refere-se a quando falamos algo só para convencer alguém.

Exemplo: João não sabe nada sobre esse restaurante, ele está de migué!

2. Abestado

Aqui temos esse termo usado para caracterizar quem é bobo ou tolo. É uma gíria muito usada em rodas de amigos quando alguém diz algo sem sentido.

Exemplo: Pedro é um abestado, ele perdeu o dinheiro naquela aposta.

3. De rocha

Quem nunca disse que algo era “de rocha”? Acredite se quiser, essa expressão não refere-se a nenhuma formação rochosa ou pedras. Quando fala-se ela, quer dizer que a pessoa tem palavra e convicção no assunto.

Exemplo: Eu estudei sobre os bandeirantes de rocha, eles destruíram parte do cerrado.

4. Borogodó

Um elogio de verdade vem acompanhado de um bom borogodó, chega até dar mais ênfase e destaque. Popularmente, esse adjetivo refere-se a uma pessoa que se destaca por alguma coisa.

Exemplo: Seu borogodó conquistou a todos!

5. Perrengue

Quem não conhece essa palavra, não é mesmo? Falada no Brasil inteiro, perrengue refere-se a uma pessoa que está adoentada ou enfraquecida. Mas também, pode designar uma situação difícil de se resolver ou lidar.

Exemplo: Passamos pelo maior perrengue naquela festa.

6. Só o pó

Por último, temos também essa expressão que só um brasileiro entenderia de fato. “Só o pó” quer dizer que estamos demasiadamente cansados.

Exemplo: Terminei o trabalho e agora tô só o pó.

