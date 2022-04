Dono da Havan, Luciano Hang vai receber título de cidadão goiano

O empresário Luciano Hang, de 59 anos, vai receber o título de cidadão goiano após honraria aprovada com unanimidade na Assembleia Legislativa de Goiás, na última terça-feira (19).

Co-fundador e proprietário da Havan, que é uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil, Hang é o 10° brasileiro mais rico do mundo devido fortuna de R$ 22,5 bilhões, conforme ranking da revista Forbes deste ano.

As unidades de Anápolis, Rio Verde e Valparaíso foram usadas pelo deputado Humberto Teófilo (Patriota), que é o autor da proposta, para justificar a homenagem, pois contribuem para geração de empregos diretos e indiretos no estado.

“A contribuição que Hang vem tendo para a geração de empregos diretos e indiretos em Goiás, além de efervescer a economia estadual e possibilitar receitas ao Estado que acaba beneficiando a população nas mais diversas áreas”, afirma.

Com assinatura de outros 21 parlamentares, a propositura recebeu aprovação unânime da Casa e, por não se tratar de uma alteração legal, não precisará da sanção do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

Luciano é natural do interior de Santa Catarina e aos 24 anos fundou as lojas Havan, que atualmente têm 132 unidades pelo país. O empresário ganhou notoriedade durante as eleições de 2018 por apoiar e financiar a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República.