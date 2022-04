Mulher cria regras para quem for no funeral dela e a lista do que pode e não pode é inacreditável

Aproveitando ainda a vida, uma usuária do TikTok decidiu criar uma lista com algumas regras de deverão ser seguidas, imprescindivelmente, durante o próprio funeral.

O vídeo, que já conta com mais de 4 milhões de visualizações, especifica as nove determinações para evitar falsidades e lágrimas em excesso durante a cerimônia fúnebre da garota.

“Regra número um, você precisa mostrar uma foto comigo para poder entrar. Pode ser uma foto antiga ou recente, mas não venha ao meu funeral se não me conhecer de verdade”, começou

“Não gosto de lidar com falsidade em vida, e também não quero lidar com isso na minha morte”, continuou a mulher explicando as condições.

“Número dois, eu preciso estar bonita e ter um leve glamour. Preciso de um pouco de base, brilho labial e talvez um pouco de rímel. Mesmo estando dentro do caixão eu não preciso ter cara de morta”, continou.

“Em terceiro lugar, não precisa ficar debruçado no meu caixão. Eu sei que você vai estar de luto, mas descanse sua bunda”, disse ela.

“Número quatro, leve alguns chicletes quando for me velar. Não vou estar sentindo cheiros, mas só de pensar no odor do luto. Você vai me respeitar depois de morta sim”.

Não obastante, a usuária pontuou que os discursos deveriam ser sucintos, para evitar maiores ‘cerimônias’.

“Todos os discursos com menos de cinco minutos serão chamados. Não tente pegar o microfone para fazer uma cerimônia de 30 minutos. E se você mentir sobre alguma memória, terei gente de olho para te desmascarar ali mesmo”.

“Regra número seis: nada de roupa preta. Nenhum traje preto será permitido. Aliviem o clima e usem alguma cor”, enfatizou a mulher.

“Meu sétimo pedido é que apenas comida de verdade seja servida. Nada de salgadinhos. Eu estou falando que quero frango frito, macarrão com queijo, verduras e tudo mais. E também, é claro, deixem um prato no meu caixão”, solicita.

A oitava regra foi para que todos bebessem, ao menos, duas bebidas alcóolicas no funeral dela, para amenizar o clima pesado de luto.

“Número 9, chorar só será permitido durante 20 minutos. Depois disso você precisará sair e se recompor. Não preciso de toda essa tristeza, sei que você me ama e eu provavelmente também te amo, mas agora estarei ao seu lado como um espírito”, finalizou.

O vídeo acabou rendendo diversos comentários. Alguns usuários concordaram fielmente com a posição da moça, outros riram bastante. Já uma minoria alegou ser tudo uma bobagem, pois ela estará morta mesmo.

Veja