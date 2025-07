6 perfumes da Natura com alta fixação que são melhores que muitos gringos

Gabriella Licia - 05 de julho de 2025

Mulher passando perfume. (Foto: Ilustração/Freepik)

Quando se fala em boas fragrâncias e de qualidade verídica, muitos ainda associam luxo e fixação apenas aos perfumes internacionais. Mas a verdade é que o mercado nacional tem se superado.

E a marca Natura, uma das mais respeitadas do Brasil, é prova disso. Com composições sofisticadas, longa duração e comparações frequentes com grifes renomadas, seus perfumes têm conquistado cada vez mais espaço e conquistado fãs apaixonados.

Abaixo, selecionamos seis opções de perfumes da Natura com alta fixação e performance impressionante. Todos custam, em média, entre R$ 120 e R$ 220 e entregam muito mais do que prometem: elegância, presença e aromas que competem com clássicos internacionais.

Confira abaixo e já anote o que mais parecer com o seu estilo para não errar mais!

6 perfumes da Natura com alta fixação que são melhores que muitos gringos:

1. Luna Absoluta

Inspirado no Black Opium (Yves Saint Laurent), o Luna Absoluta é um floral oriental marcante. Suas notas de topo trazem frutas vermelhas e pimenta rosa, com corpo floral de rosa e jasmim, e fundo de patchouli, baunilha e pralinê. Média de preço: R$ 149. A fixação ultrapassa as 8 horas.

2. Essencial Mirra

Com notas quentes e envolventes, lembra o Myrrhe Impériale (Guerlain). Apresenta mirra, noz-moscada e âmbar no fundo, oferecendo sofisticação e mistério. Preço médio: R$ 229. É ideal para noites especiais.

3. Kaiak Aero

Alternativa nacional ao Aqva Pour Homme (Bvlgari), combina notas cítricas com fundo aquático e âmbar. Refrescante, esportivo e com boa durabilidade. Preço médio: R$ 124.

4. Ilía Secreto

Inspirado no Good Girl (Carolina Herrera), é um floral oriental com frutas vermelhas, jasmim sambac, baunilha e patchouli. Doce e bem feminino, ele é um dos perfumes mais sedutores, podendo até 10 horas na pele. Valor médio: R$ 139.

5. Homem Tato

Equivalente ao The One for Men (Dolce & Gabbana), une cardamomo, noz-moscada e couro. Sofisticado, quente e envolvente. Preço médio: R$ 135.

6. Biografia Caminhos

Surpreendente, é comparado ao Terre d’Hermès por sua combinação de vetiver, madeiras secas e toques cítricos. Elegante, fresco e moderno, com ótima fixação. Esse é um dos perfumes com um melhor custo-benefícios custando apenas R$ 119.

Esses perfumes provam que luxo e qualidade também são encontrados nas prateleiras nacionais e, claro, com um valor que cabe no bolso.

