Rifas de carros de luxo em que somente os amigos dos donos ganhavam entram na mira da Polícia Civil

Seis suspeitos são investigados pela Polícia Civil (PC) por vender e fraudar rifas de carros de luxo em Goianésia, na região Central de Goiás.

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira (19), durante a operação Azar no Jogo, mas os nomes não foram divulgados.

Foram confiscados celulares, computadores e documentos para descobrir o valor que o grupo arrecadou com a venda das rifas.

De acordo com as investigações da PC, o grupo realizava as vendas para inúmeras pessoas, mas os ganhadores eram sempre amigos, parentes ou até os próprios suspeitos.

Em um dos casos, a vencedora da rifa foi a esposa de um amigo de um dos investigados. Ela ganhou uma Land Rover, carro avaliado em R$ 150 mil.