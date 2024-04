Homem luta por exame básico em Anápolis após ser atropelado e internado na UTI vomitando sangue

Filho afirmou que vítima já está alguns dias no HEANA e parentes temem aguardar a burocracia das filas e algo pior acontecer

Davi Galvão - 16 de abril de 2024

Homem foi internado no HEANA após apresentar uma hemorragia interna. (Foto: Reprodução)

Segue internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), o paciente Luiz de Paula Martins, de 57 anos, que foi atropelado violentamente no dia 08 de abril, enquanto aguardava para abrir a porta do carro, em frente a uma faixa de pedestre, na Avenida Tiradentes.

Acontece que, embora tenha sido inicialmente dispensado de cuidados hospitalares, ele teve de retornar ao centro médico na última quinta-feira (11), após começar a vomitar sangue.

O problema é que, conforme Luan Gustavo, filho da vítima afirmou ao Portal 6, desde esta data o pai segue aguardando um simples procedimento de endoscopia, que não é ofertado pela unidade.

De acordo com Luan, caso tudo dê certo, o pai deve sair da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já nesta quarta-feira (17). Apesar disso, disse que não podem mais aguardar o processo burocrático da fila de vagas.

“Se tudo correr bem ele já volta para a enfermaria essa quarta, e daí vamos procurar alguma clínica particular. Não tem condição um hospital de urgência não fazer uma endoscopia e muito menos esperar mais de cinco dias para liberar uma vaga no estado”, contou.

“Falaram que iam mandar a gente para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), ou para qualquer outro que tivesse vaga, mas até agora nada. Não vou deixar meu pai aqui, esperando o pior acontecer”, complementou.

Apesar de o quadro de saúde do pai já ter melhorado, Luan afirmou que a família não quer deixar de confirmar se está tudo bem, e, para isso, o exame é essencial.

Em nota, o HEANA afirmou que o paciente se encontra em um box de internação e que foi solicitado um exame de Endoscopia Digestiva Alta (EDA).

A unidade de saúde apontou também que disponibiliza o procedimento, mas que ele é realizado fora da unidade, sendo necessário agendamento.

“Assim que disponibilizado o paciente será encaminhado para realização [do EDA]”, concluiu o hospital.

Por fim, o HEANA destacou que Luiz está “consciente, orientado e aguardando leito de enfermaria”.