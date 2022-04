Cãozinho caramelo decide tirar descanso na varanda de uma casa e acaba ‘ganhando na loteria’

Um cãozinho caramelo teve o destino mudado após escolher a poltrona de uma varanda, aleatoriamente, nos Estados Unidos, para descansar um pouco.

A dona da casa ficou extremamente compadecida com a expressão de ‘manhoso’ do cachorro e tentou adotar o animal. No entanto, os outros bichinhos que já moravam com ela não aceitaram muito bem o novo integrante.

Diante disso, a decisão dela foi se unir com os familiares para encontrar um bom lar para o Walker – nome que escolheram para o cãozinho caramelo.

Por muita coincidência, a vizinha da mulher se encantou por ele quando o viu pela primeira vez e decidiu adotar o animal e mudar o futuro dele.

A nova tutora era uma idosa que confessou ter ‘rezado muitas noites para encontrar um cachorrinho como Walker’.

Hoje, com um lar aconchegante e repleto de amor, o caramelo tem vivido os melhores dias da vida.

Veja: