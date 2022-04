Prazo para garantir CNH Social está na reta final

O prazo para que os candidatos do programa CNH Social assegurem as vagas está chegando ao fim. Os interessados tem até esta segunda-feira (25) para iniciarem o processo de habilitação, adição ou mudança de categoria.

Para isso, eles devem procurar uma unidade de atendimento presencial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) ou do Vapt Vupt para entregar a documentação exigida para a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

Conforme o edital, o candidato que perder o prazo ou não apresentar os documentos solicitados será desclassificado. A segunda chamada com as vagas que sobrarem deve ser divulgada na próxima sexta-feira (29).

Estão sendo oferecidas 11.010 vagas para que a população de baixa renda possa obter a primeira habilitação, mudar ou adicionar categoria gratuitamente.

Podem participar moradores do Estado com idade igual ou superior a 18 anos que saibam ler e escrever e cumpram os critérios estabelecidos no edital.

Com isso, os contemplados recebem isenção de taxas como inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico.

São oferecidos, ainda, o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes gratuitos.