Mulher assassinada pelo companheiro dentro de apartamento em Caldas Novas levou 51 facadas, diz PC

Crime foi denunciado pelo pai do suspeito, que o entregou para polícia

Gabriella Pinheiro - 04 de julho de 2025

Imagens da câmera de segurança mostram casal saindo do apartamento. (Foto: Reprodução/ PC)

As investigações da Polícia Civil (PC) indicam que a mulher, de 24 anos, assassinada pelo companheiro, também de 24 anos, recebeu 51 facadas. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (03) dentro do apartamento dela no Jardim dos Turistas, em Caldas Novas.

Conforme a PC, o crime veio à tona após o suspeito ir até a casa do pai, de 47 anos, e confessar ter matado a vítima. Ele foi o responsável por apresentar o filho na delegacia.

Segundo a corporação, a motivação do crime teria sido ciúmes. O homem, que tinha uma relação com ela há 7 anos – teria descoberto que a mulher estava se relacionando com uma pessoa do trabalho há cerca de duas semanas.

Inconformado, ele foi até ao apartamento do casal e, juntos, saíram de lá com a filha, uma criança de 4 anos – que foi deixada na casa do avô. Ao retornarem na residência, o suspeito desferiu 51 golpes de faca contra a vítima, atingindo principalmente a região do tórax e do pescoço.

Imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram, cerca de 10 minutos após o retorno, o suposto autor saindo sozinho, logo após a consumação do crime.

Já na casa do pai, o jovem teria afirmado que pretendia matar o homem com quem a vítima havia se relacionado e tirar a própria vida na sequência. Ele foi conduzido pelo genitor à delegacia, onde foi apresentado às autoridades.

A equipe da Central de Flagrantes foi acionada e esteve no local. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e o Instituto Médico Legal (IML) foram até o endereço para perícia e remoção do corpo.

O suspeito foi preso em flagrante pelo delito de feminicídio e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

