Água suja aflige e causa até prejuízos para moradores de Anápolis há oito anos

A água suja é rotina na torneira de moradores do bairro Nossa Senhora D’Abadia, na região Central de Anápolis, há oito anos.

A população também reclama que o atendimento da Saneago, responsável pelo fornecimento, seria incapaz de oferecer soluções.

Patrícia Andrade, que vive no bairro, contou que, por diversas vezes, a água chega no imóvel já com uma coloração escura. Ela alega ter levado a reclamação à empresa por mais de uma vez, mas não adiantou.

“Foram várias reclamações junto à Saneago e não obtivemos respostas e nem a solução do problema”, garantiu ao Portal 6.

Sem água própria para consumo e com medo de se sentir mal caso faça a ingestão do líquido, Patrícia sustenta que compra galões para ter o que tomar.

“Na maioria dos dias [ela vem suja] e tem dias que vem limpa, mas com uma descarga de água suja, aí já suja todo o resto. Estou sempre sem água potável”, afirmou.

Bronca é levada à ARM

Indignados com a situação, vários moradores acionaram a Agência Reguladora do Município (ARM) para pedir ajuda.

A apuração do órgão identificou que o atual modelo de canalização da empresa, que não tem continuidade nos finais de rua, é o responsável pela má qualidade da água.

Presidente da ARM, Robson Torres, afirmou que a agência vai inspecionar o produto para atestar a potabilidade.

A agência, inclusive, também identificou clientes que já sofreram diversos prejuízos em roupas e até eletrodomésticos, como máquina de lavar.

“Estamos avaliando sobre (a possibilidade de uma ação) de danos coletivos à população anapolina”, revelou.

Caso o consumidor se sinta lesado, pode protocolizar pedido de indenização no Vapt Vupt ou enviar documentos comprobatórios no [email protected]

Com a palavra a Saneago

A Saneago informa que encaminhará equipes ao bairro Nossa Senhora D’Abadia para realizar descargas na rede e normalizar as características da água. A Companhia explica que há apenas um registro de atendimento para a região, na Rua Americano do Brasil. Os técnicos farão vistoria no local e, se necessário, providenciarão a substituição da tubulação do ramal domiciliar para solucionar de forma definitiva a questão.

Solicitamos que, sempre que os clientes receberem água com alteração de cor, entrem em contato imediatamente por meio da Central 0800 645 0115, chat on-line no site www.saneago.com.br, páginas oficiais nas redes sociais ou Whastapp, no (62) 32699115, para que possamos solucionar a questão o mais rápido possível. Os registros de atendimento são primordiais para que possamos melhorar cada vez mais nossos serviços.