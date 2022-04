Homem atira contra a ex e mata o atual namorado dela

Um jovem de 18 anos foi morto na manhã desta segunda-feira (25), em Terezópolis de Goiás. Informações preliminares da Polícia Militar (PM) dão conta que ele foi baleado pelo ex-companheiro da atual namorada.

O suspeito tem 44 anos e também disparou contra a moça, de 26 anos. Ela está recebendo atendimento em um posto de saúde local.

À PM, a vítima conseguiu relatar que teria terminado com o suspeito há cerca de dois meses, mas ele não aceitou o fim do relacionamento. No domingo (24), o homem teria ligado para conversar.

Já nesta manhã, por volta de 6h40, o suspeito teria ido até a casa da ex-companheira e ordenado que os dois fossem para dentro da residência.

Lá, teria efetuado os disparos, primeiro contra o atual namorado, e depois atingiu a ex.

A ocorrência é atendida por equipes da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Mais informações a qualquer momento.