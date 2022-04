Jovem tem casa invadida por atirador e morre nos braços da mãe

Começou a repercutir nesta segunda-feira (25) o caso de um jovem, de 25 anos, que foi morto a tiros, dentro da residência em que morava com a mãe, no bairro Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu no final de semana, quando a vítima estaria conversando com a genitora no quintal da casa e um homem pulou o muro, já efetuando disparos de arma de fogo contra o rapaz.

O autor fugiu assim que percebeu que havia acertado o jovem, que ficou com ferimentos na cabeça e no braço esquerdo.

Acionada, a Polícia Militar se deslocou até o endereço e encontrou a vítima caída, nos braços da mãe desesperada.

Aos militares, uma parente revelou que o rapaz seria usuário de drogas e que já teria sido preso por tráfico.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada para prestar o socorro, mas pôde apenas constatar o óbito do jovem.

O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu na residência e para realização de perícia e recolhimento do corpo.

O caso agora será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município.