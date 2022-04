Morador de Anápolis é resgatado após ser abandonado na mata e ficar três dias perdido

Após quase três dias desaparecido, um homem, de 47 anos, foi resgatado na tarde desta segunda-feira (25) no distrito de Goialândia, em Anápolis, depois de ser abandonado pelo patrão em uma mata.

O Portal 6 apurou que a vítima, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há menos de um mês, possui perda de memória e fazia uso de remédio diário como, por exemplo, Diazepam para tratar convulsões provocadas pelo derrame.

Ele foi visto pela última vez, na manhã do último sábado (23), na Central Estadual de Abastecimento (CEASA), mas saiu com o dono de um caminhão para colher mandiocas em uma chácara nas imediações de Goialândia.

Entretanto, devido ser manco da perna esquerda e ter uma das mãos parcialmente paralisada por causa do AVC não conseguiu exercer as funções e, por isso, teria sido deixado para trás pelo patrão.

O homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou até drones nas buscas. Ele estava desorientado e fraco devido à falta de alimentos e, por isso, precisou beber água e comer antes de ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os agentes também conseguiram encontrar a irmã e a sobrinha da vítima, que estiveram no local e ajudaram no resgate. Segundo os bombeiros, ele está com saturação e batimentos cardíacos normais e se recuperando.

Veja o vídeo: