Em grande atuação coletiva, Goiás impôs a maior goleada no clássico diante do Vila Nova

Após trazer na última semana a “Virada do Século”, o Curiosidades do Esporte relembra quando o Goiás goleou o maior rival e impôs a maior goleada da história do clássico.

O ano era 2009, Goiás e Vila Nova disputavam mais um derby no Serra Dourada. O início foi o melhor possível para o colorado, que abriu o placar antes dos cinco minutos de jogo.

Entretanto, o que se viu dali pra frente foi uma das melhores atuações do Goiás diante do rival.

