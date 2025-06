Bombeiros são acionados para combater incêndio em supermercado em Luziânia

Fogo teria começado dentro de área do frigorífico do estabelecimento

Gabriella Pinheiro - 17 de junho de 2025

Incêndio em supermecado de Luziânia. (Foto: Reprodução/Corpo de bombeiros)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado na manhã desta terça-feira (17) após um incêndio atingir um supermercado no Bairro Parque Estrela Dalva II, em Luziânia.

Conforme a corporação, o fogo teria começado dentro da área do frigorífico do estabelecimento, em torno de 06h30.

A possível causa do incêndio teria sido um curto-circuito no motor do sistema de refrigeração, que pode ter conduzido energia até materiais inflamáveis como papelões e plásticos utilizados para armazenar produtos no local.

No endereço, bombeiros da equipe de combate a incêndios se depararam com o espaço tomado pela fumaça, o que gerou dificuldade no acesso e na contenção das chamas.

Durante a ação, foi utilizado ventilador para fazer a saída da fumaça, além do uso de empilhadeira para retirar o material em chamas. Ninguém ficou ferido e o fogo não atingiu outras áreas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!