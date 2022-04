Uma tatuagem é um registro na pele que fica para o resto da vida, por isso, antes de fazer é necessário pensar bem qual imagem você vai querer ter para o resto da vida marcado em você. Bom, existem muitas pessoas que agem por emoção e não pensam muitas vezes antes de tatuar. Foi pensando nisso que hoje trouxemos algumas tatuagens perigosas!

6 tatuagens perigosas que as pessoas deveriam pensar bastante antes de fazer:

1. Casal

Vamos começar por essa tatuagem de casal ou com o nome do amado ou amada. Quando estamos em um relacionamento há uma perspectiva de que ele dure para sempre, porém é impossível determinar isso. Então é bom tomar cuidado antes de cravar o nome dele ou dela permanentemente na sua pele.

2. Nomes de artistas, bandas e celebridades

Assim como trocamos de relacionamentos, tendemos a trocar também de gostos e preferências. Por exemplo, o seu eu de 15 anos não tem o mesmo estilo do seu eu atualmente, anos depois. Por isso, pense: Será que seu amor por um famoso será realmente tão eterno a ponto de ser necessário tatuar seu nome?

3. Símbolos de outras culturas, sociedades e religiões

Caso esteja pensando em tatuar símbolos de outras sociedades e crenças, pesquise bem antes de fazer isso. Ou melhor ainda, converse com quem entenda sobre o assunto. É muito perigoso tatuar sobre coisas que não conhecemos.

4. Frases em idiomas que você não domina

Erros ao tatuar em outra língua é um grande clássico, inclusive já falamos disso aqui. Então, só faça a tatuagem se você conhecer realmente do que se trata a frase. Se possível, verifique com um nativo.

5. Referências a drogas

Muita gente acha incrível tatuar imagens com referências a drogas ou pessoas drogadas, e se você faz parte desse time, tome cuidado! As chances do seu eu do futuro detestar isso pode ser grande.

6. Referências sexuais

Por último, ao lado das drogas, fazer tatuagens de cunho sexual pode ser um feito errado, porque o arrependimento futuro poderá existir. Se você fizer muita questão de tatuar algo relacionado a sexo, talvez uma alternativa seja desenhar algo pequeno e em um local discreto do corpo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!