Aparecida de Goiânia pode ganhar um novo nome se projeto de lei for aprovado

O deputado Paulo Cezar Martins (PL) apresentou, nesta terça-feira (26), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), um projeto de lei para dar um novo nome para o município de Aparecida de Goiânia.

Em 2016, ele também tentou alterar o nome para “Aparecida de Goiás”, mas não teve sucesso. Desta vez, o parlamentar quer retirar o “de Goiânia” do topônimo da cidade, que passaria a se chamar só Aparecida.

Além de tramitar pela Alego, o autor da proposta ainda solicita que ela seja avaliada e votada pelos cidadãos aparecidenses. O texto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Segundo Paulo Cezar Martins, a alteração de nome era um sonho do ex-governador e ex-prefeito do município, Maguito Vilela (MDB), que faleceu no ano passado em decorrência de complicações da Covid-19.

O deputado aproveitou para destacar as ações da gestão do antigo prefeito, que tornou a “cidade dormitório” no segundo município mais importante da Região Metropolitana da capital.

“Os moradores têm muito orgulho da cidade que se estabeleceu como a segunda cidade de Goiás, com segurança, emprego, empresas. É uma cidade que tem dado muito orgulho para a população”, finalizou.